Bad Wildunger Fenstertage diesmal mit Planern

Die Fenstertage der hessischen Tischler werden in diesem Jahr am 2. und 3. November in der Holzfachschule in Bad Wildungen stattfinden. Erstmalig werden neben Sachverständigen, in Abstimmung mit der Architektenkammer, Planer zur Tagung eingeladen. Dies soll die Veranstaltung zusätzlich bereichern, das Verständnis untereinander fördern und Synergieeffekte erzeugen. Um den Austausch mit Kollegen weiter zu strukturieren, wurde zudem am Donnerstag Nachmittag ein offizieller Erfahrungsaustausch an Stehtischen ins Programm aufgenommen.

Die Bad Wildunger Fenstertage haben bereits über 40 Jahre Tradition und seit vielen Jahren eine treue Ausstellerbeteiligung. Viele Fenster bauenden und Fenster einbauenden Tischler und Schreiner kommen jährlich zu dieser Tagung.

Tischler Hessen (www.tischler-hessen.de) nimmt ab sofort Anmeldungen für die Bad Wildunger Fenstertage entgegen.