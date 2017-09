Axel Grimm wird Geschäftsführer bei Klöpfer Holz

Ab 1. Oktober 2017 übernimmt Axel Grimm die Position eines Geschäftsführers bei Klöpfer und leitet damit die Unternehmensgruppe gemeinsam mit Manfred Meyer und Holger Straßer, der das Unternehmen Ende März 2018 aus privaten Gründen verlassen wird. Axel Grimm wird dann die Verantwortungsbereiche von Straßer übernehmen.

Grimm war mehr als 18 Jahre als Senior Manager und Geschäftsführer verschiedener Tochtergesellschaften bei der Media Markt und Saturn Gruppe tätig. Dort verantwortete er neben allen klassischen Finanzfunktionen die unternehmensweite Optimierung von Finanzprozessen und wirkte an der Internationalisierung der Unternehmensgruppe mit. Durch seine weiteren Tätigkeiten als Geschäftsführer einer Konzeptgesellschaft für den Aufbau des Online- und Multichannel-Geschäfts sowie als CFO des mittelständisch geprägten Online-Handelsunternehmens Redcoon bringt Grimm zudem Erfahrungen in der Logistik und der IT mit.