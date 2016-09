Alno bestätigt Teilnahme an LivingKitchen

Nach Nolte, AEG, Häcker Küchen, Nobilia und anderen Markenherstellern hat jetzt auch Alno seine Teilnahme an der LivingKitchen im Januar in Köln bestätigt. Wer wissen will, mit welchen Neuheiten die treibenden Kräfte der Branche die Küche noch komfortabler und vielseitiger machen, kann dort vom 16. bis zum 22. Januar viele internationalen Spitzenunternehmen für Küchen, Elektrogeräte und Zubehör unter einem Dach erleben.

Mit Alno ist eine weitere Traditionsmarke auf der LivingKitchen 2017 vertreten. Die schwäbische Marke steht seit 85 Jahren für ein Sortiment, das in Vielfalt und Innovationskraft seinesgleichen sucht. Am Hauptproduktionsstandort in Pfullendorf fertigen 750 Mitarbeiter täglich über 2.000 Schränke.

Für die vierte Ausgabe der Messe, die alle zwei Jahre im Messedoppel mit der IMM Cologne stattfindet, erwartet die Koelnmesse neue Rekorde: mehr Ausstellungsfläche, mehr Aussteller, mehr Besucher.