Adler weiht modulare Wasserlackproduktion ein

Mit der modernen Wasserlackfabrik für eine modulare Produktionsweise will Adler in Europa Maßstäbe setzen Adler

16 Monate nach der Grundsteinlegung hat der österreichische Lackhersteller Adler sein neue Wasserlackfabrik in Schwaz in Betrieb genommen. Mehr als 70 Edelstahltanks wurden in der neuerrichteten Halle aufgebaut, 4.000 Ventile installiert, über 80 km Kabel und Leitungen verlegt. »Mit dieser Produktionsanlage setzen wir neue Maßstäbe für eine moderne modulare Lackherstellung«, erklärt Andreas Knapp, der die Errichtung der neuen Fabrik als Projektleiter koordiniert hat.

Ein zentraler Baustein dabei ist ein hochmodernes System von Molchleitungen: 13 Leitungen mit insgesamt 2 km Länge wurden in der Halle verlegt. Sie sorgen dafür, dass exakt die richtige Menge an Wasser, Bindemittel oder fertigem Lack von einem Tank in den anderen übertragen und die Leitung gleichzeitig gereinigt wird. Das garantiert schnelle und flexible Abläufe und minimiert Materialverluste.

Als letztes Puzzlestück wurde eine vollautomatische Abfüllanlage installiert: Ein hochmoderner Roboter palettiert dort Gebinde vom 3-Liter- bis zum 27-Liter-Eimer. Gleichzeitig erstellt die Anlage die passenden Etiketten und klebt sie auf das Gebinde.

Auf dem neuesten Stand der Technik ist auch der Fabrikbau selbst. Eine Grundwasserwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgen für umweltfreundliche Energieversorgung. Ökologisch ist auch die Holzbauweise des Gebäudes: Die 15 Meter hohe Halle mit einer Grundfläche von über 3.000 m2 wird von lediglich drei Betonsäulen gestützt. Nicht nur das Dach, auch die Außenwände sind aus Holz errichtet – beschichtet mit der hauseigenen Vergrauungslasur.

Mit der Errichtung der neuen Wasserlackproduktion mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro schließt der Lackhersteller die erste Baustufe des Projekts »Adler 2020« ab. In der zweiten Baustufe wird derzeit in Schwaz ein neues Hochregallager und Logistikzentrum errichtet. In der neuen Fabrik können künftig bis zu 30.000 Tonnen Wasserlack pro Jahr produziert werden.