180 Hoba-Partner bei Treffen in Schorndorf

Zu den Hoba-Partnertagen in Schorndorf reisten Ende Juni rund 180 Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg an. Die Veranstaltung bot den Mitgliedern eine Mischung aus Informationsveranstaltung und Rahmenprogramm.

Der erste Tag war von den Themen Marketing und Nachhaltigkeit bestimmt. So erfuhren die Besucher, dank welcher Faktoren sie selbst als Premiummarke wahrgenommen werden und welche Bilder sie gefahrlos für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden können. Am zweiten Tag wurde die Frage behandelt, wie sich Unternehmen bei Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten verhalten sollten und welche Aspekte bei der EU-Zulassung von Brandschutztüren eine Rolle spielen. Abschließend lernten die Hoba-Partner die aktuellen Produktentwicklungen kennen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

Die Holzbau Schmid GmbH & Co. KG (Hoba) aus Adelberg ist ein Vorreiter im Bereich Brandschutz und bietet Brandschutztüren sowie nicht brennbare Baustoffplatten an. Sie entwickelt Lösungen und lässt diese patentieren. Im Rahmen des Partner-Programms können die Teilnehmer Rechte an den Patenten erwerben, günstigere Einkaufsbedingungen erhalten und so Aufträge generieren, die sie als einfaches Handwerksunternehmen nicht bearbeiten könnten.