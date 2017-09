1.000 Partner beteiligen sich an Roto-Kampagne

Die von Roto ins Leben gerufenen Kampagne »Quadro Safe« hat mittlerweile 1.000 Partner gewinnen können, das vermeldet der Beschlaghersteller mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. Als 1.000ster Betrieb wirkt jetzt das Familienunternehmen Glaserei und Fensterbau Schnitzler aus dem baden-württembergischen Tübingen mit. »Die aktive Teilnahme ist für uns eine sehr gute Möglichkeit, das Thema Einbruchschutz noch stärker ins Rollen zu bringen«, begründet Bernhard Schnitzler die Entscheidung, sich mit seinem Betrieb der Initiative anzuschließen.

Schnitzler stattet Bauelemente mit mechanischen und elektronischen Maßnahmen gleichermaßen aus. Das von Roto im Rahmen der »Quadro Safe«-Kampagne zur Verfügung gestellte Vermarktungs- und Unterstützungspaket bezeichnet Schnitzler als »professionell und ausgesprochen hilfreich«. Konkret will er zunächst auf den 8-seitigen, gerade komplett überarbeiteten Einbruchschutz-Ratgeber, die Musterbox mit Originalen der vier empfohlenen Produktkomponenten und das Informationsmaterial zur Integration in die eigene Website zurückgreifen. Zudem wird Schnitzler als qualifizierter Fachbetrieb in der Adresssuche von www.quadro-safe.com gelistet.

Für Astrid Fridrich, Leiterin Sortimentsvermarktung Zentraleuropa bei Roto war der 1.000ste Partner ein Meilenstein und damit auch die passende Gelegenheit für eine kleine Sonderaktion: Dem Unternehmen Schnitzler in Tübingen wurde eine Urkunde und ein exklusives Marketing-Portfolio überreicht.