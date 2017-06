dicke Luft war gestern

Putz- und Lebensmittel sowie Fettverbindungen sorgen in Küchen für dicke Luft. Integriert in die Abzugshaube oder als Einzelgerät reinigen Pure-Plasma-Lüfter von Häfele als offene Systeme die Raumluft ohne schädliche Emissionen.

Kompromisslos reine Luft, beinahe so wie in der Natur nach einem Gewitter, geruchsfrei, keimfrei und frei von Allergenen – und das in der Küche? Was nach Magie klingt, soll ein neuer Plasma-Lüfter von Häfele möglich machen: Er reinigt die Luft im gesamten Raum in Kombination integriert in eine Abzugshaube oder als kompaktes Einzelgerät. Der Pure-Plasma-Lüfter von Häfele erzeugt freies atmosphärisches Niederdruckplasma ohne messbare Emissionen. Das bestätige ein Fraunhofer-Zertifikat. In dem offenen System reinigt sich die Luft im ganzen Raum selbst – anders als bei herkömmlichen Ab- und Umluftsystemen, die mit unterschiedlichen Filtern arbeiten. Das System ist wartungs- und folgekostenfrei sowie sparsam im Energieverbrauch. Lediglich bei Standgeräten ist ein Feinstaubfilter montiert, der zur Reinigung einfach abgesaugt werden kann. In der Küche erzeugen vor allem Kochdunst mit seinen Fettverbindungen sowie Putz- und Lebensmittel dicke Luft. Der Pure-Plasma-Lüfter soll Gerüche, Bakterien, Keime, Schimmelsporen, Allergene sowie Viren und Pilze in der Raumluft eliminieren. Lästige Fettbeläge in Küchen können so gar nicht entstehen, weil in der Luft schwebende Fettmoleküle ihre Haftungseigenschaften verlieren. Die in der Luft schwebenden Partikel verbinden sich zu Clustern und verschwinden beim regelmäßigen Reinigen im Staubsauger oder werden beim Stoßlüften nach draußen befördert. Auch in Büros wirkt sich reine und keimfreie Luft vorteilhaft auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. Die Erforschung der Plasmatechnologie ist 120 Jahre alt: Werner Siemens ist es zuerst gelungen, das im Weltraum gegenwärtige Plasma künstlich zu erzeugen. Plasmatechnologie wird seit vielen Jahren zur Luftreinigung in der Gastronomie und Medizin eingesetzt. Häfele hat sechs Lüfter für Anwendungen im Wohnbereich und in Büros im Programm – sie können in gängige Wand-, Insel-, Flachschirm- und Deckenlüfter sowie Muldenlüfter oder Down-Draft-Hauben in Räumen von 20 bis 100 m2 eingebaut werden. Frei stehende Lüfter gibt es für Räume bis 250 m2 Grundfläche.

Was ist ein Plasmafilter?

Plasmafilter bringen durch Energiezufuhr Raumluft in den Plasmazustand: Hierbei entstehen geladene Teilchen, die durch ihre Reaktionsfreudigkeit die Zersetzung und Oxidation der Geruchsmoleküle anregen. Übrig bleiben im Idealfall nur Sauerstoff, Wasser (Luftfeuchtigkeit) und Kohlendioxid. Grundsätzlich können bei diesem Prozess auch unerwünschte Sekundäremissionen wie Ozon und Stickstoffoxide entstehen.