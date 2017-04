Die Messe Interzum ist die Bühne der Zulieferindustrie für die Möbelfertigung und den Innenausbau. Als Branchentreffpunkt genießt sie auch international einen guten Ruf: Drei Viertel der 1600 Aussteller kommen aus dem Ausland.

Als Weltleitmesse für die Möbelfertigung und den Innenausbau ist die Interzum ein fester Termin in der Branche. In zehn Hallen auf 180 000 Quadratmetern werden vom 16. bis zum 19. Mai über 1600 Aussteller ihre Produkte vorstellen – die Flächen waren schon im Dezember des vergangenen Jahres beinahe ausgebucht. Die Aufteilung in drei Segmente sorgt für eine übersichtliche und umfassende Präsentation des breiten Spektrums an Möbel- und Innenausbaukomponenten. Highlights in jedem Segment sind neben den Ausstellern und deren Innovationen die Piazze, also die Sonderausstellungsflächen, die sich mit aktuellen Themen der Branche beschäftigen und sich als Inspirationsquelle und Treffpunkt zum Austausch eignen. Die Hallenaufteilung wurde leicht verändert, um mehr Platz für zusätzliche Unternehmen zu schaffen. Die drei Bereiche werden sich wie folgt präsentieren: Textile & Machinery verteilt sich auf die Hallen 9, 10.1 und 11; Function & Components auf die Hallen 4,5,7 sowie die Halle 8 und das Segment Materials & Nature wird man in den Hallen 6, 10.2 und 4.2 finden. Auf der Sonderfläche »Innovation of Interior« werden zukunftsweisende Materialien und Projekte vorgestellt.

Interzum 2017

Internationale Fachmesse für Zulieferer der Möbelindustrie und des Innenausbaus

Wann: 16. bis 19. Mai 2017

Wo: Messegelände Köln

Veranstalter: Koelnmesse GmbH