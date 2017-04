Zur überarbeiteten Leder-Dekorkollektion von Homapal gehören acht Farben und drei Oberflächen. Der Hersteller bietet die gesamte Kollektion standardmäßig in schwer entflammbarer IMO-Qualität an, also mit spezieller Eignung für den Schiffsbau nach Kriterien der International Maritime Organisation. Anwendung findet das optisch und haptisch authentische Material im hochwertigen Innenausbau. Homapal nutzt dafür ein Kunstleder, das mit einer dauerhaften Prägung auf einen HPL-Kern gepresst wird. Die Vorteile von Kunstleder in diesem Bereich leuchten ein: Es lässt sich leichter pflegen und stärker beanspruchen als Echtleder, schont darüber hinaus die Ressourcen und ist in großen Flächen verfügbar. Die Dekore sind reproduzierbar und weisen eine bessere UV-Beständigkeit auf. Und nicht zuletzt kommen bei der Herstellung deutlich weniger Chemikalien zum Einsatz.

