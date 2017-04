Gut organisierter Stauraum ist nicht nur am Küchenarbeitsplatz komfortabel und nützlich. Die Utensilienbox Cox Work von Naber ist ein praktischer Alltagshelfer, sie kann freistehend und hinter Frontauszügen im Cox-System des Herstellers genutzt werden. Allerlei Arbeitsmaterialien und Accessoires lassen sich darin intelligent ordnen und verstauen. Aufbauend auf das Cox-Systemmaß 230 x 382 mm, passt die Box nahtlos in das 13, 16 und 22 Liter fassende Cox-Behälterprogramm. Ideenreich ausgestattet mit flexiblen Trennwänden, vertikalen Fixierungsmöglichkeiten und Kleinteilschale lässt sich damit jede Ecke ausnutzen, um z. B. Bürsten, Reiniger, Tabs und Tücher zu verstauen. Mit ihrem formintegrierten Griff macht die Box nicht nur optisch in der Küche eine gute Figur – Cox Work lässt sich mit diesem Griff auch bequem transportieren, um sich in vielen andere Einsatzbereichen nützlich zu machen: als Schreibtischbox oder als Aufbewahrungsbehälter für Nähzeug, Spielzeug und Bücher. Dank hoher konstruktiver Stabilität der Kunststoffform lässt sie sich auch für den sicheren Flaschentransport zum Outdoor-Grillplatz oder als tragfähige Werkzeugkiste verwenden. Styling und Farbgebung tragen die Handschrift des Produktdesigners Kilian Schindler. Neben Cox Work gibt es im umfangreichen Cox-Programm auch sonst noch Neues zu entdecken: So reicht beispielsweise bei grifflosen Fronten bereits ein leichter Druck, um einen elektrisch betriebenen Auswerfer zu aktivieren, der den Frontauszug automatisch öffnet.

Im Übrigen gelingt es Naber auch als Entwickler effizienter Abluft-Lösungen immer wieder, die Branche mit neuen Impulsen zu überraschen. Und schließlich unterstützt der Hersteller das mobile Einrichten im urbanen Raum mit der Concept-Kitchen-Linie Bistro & Shop. Das variable Modulsystem bietet, über die privaten Bereiche hinaus, Potenzial für die Ausstattung trendiger Erlebnisräume.

