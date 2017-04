Form und Verarbeitung

Avantech You mit Stahlzarge in Anthrazit und Dekorprofilen in Edelstahloptik

Avantech You mit Stahlzarge in Anthrazit und Dekorprofilen in Edelstahloptik

Hettich hat sich vorgenommen, auf der Interzum »Fascinaction« auszulösen – durch Beschläge und durch Serviceleistungen bis hin zur digitalen Information.

Ästhetisch anspruchsvolle Kunden schätzen es, wenn sich der Charakter eines Möbels konsequent im Inneren fortsetzt. Diese Zielgruppe hat Hettich mit dem Glasscharnier Sensys im Blick. Es eignet sich zur Klebemontage und verbindet Funktionalität mit Ästhetik an Möbeln mit Glastüren. Kunden, die viel Wert auf Bedienungskomfort legen, werden Produkte wie das System LegaMove schätzen: Der Innenkorpus des Oberschrankes fährt so weit herunter, dass auch oben stehende Gegenstände bequem zu erreichen sind. Wer Stauraum leicht zugänglich, strukturiert und verlustfrei nutzen möchte, für den öffnet der Beschlag WingLine L auf einen Push einen überraschend großen Schrankinhalt und schafft damit mehr Raum im Raum. Für den Verarbeiter geht es darum, dem Kunden eine breit gefächerte Produktpalette zu bieten, passend für verschiedene Zielgruppen, in verschiedenen Preissegmenten, individuell veränderbar. Mit AvanTech You hat Hettich einen Schubkasten entwickelt, dessen Zargen individuell gestaltet werden können und Akzente in Küchen- und Wohnmöbeln setzen. Mit den Hettich e-Services ist das Möbel übrigens nur einen Klick entfernt: Für Messeexponate stehen Stücklisten sowie Konstruktionszeichnungen zum Download bereit.

Halle 8.1, Stände D 030 bis E 041

Hettich Holding GmbH & Co. oHG

32278 Kirchlengern

Tel.: (05223) 77-0, Fax: -1414