Jeder vor seiner Tür

Integriert in die Fassadenbekleidung nimmt sich diese Haustür gänzlich zurück. Flächenbündig in die Fassade eingelassen ist sie durch keine offensichtlichen Attribute gekennzeichnet. Hier führt der Weg in das Haus meist durch die Garage: Der Youngtimer steht gewissermaßen im Wohnzimmer und das Doppelflügeltor zeigt an, wo der eigentliche Eingang des Hauses verortet ist. Planung Coast, 2006 Fotos: David Franck

Im Umweltpädagogischen Zentrum Habsberg in Lauterhofen präsentiert sich der Eingang des Holzständerbaus geschützt zurückgesetzt und inder Materialität als Teil der Fassade. Die Haustür ist in eine klar und offen durchgestaltete Eingangssituation als saubere Schreinerarbeit integriert. Innen ist eine kleine Theke ebenfalls in Lärche gearbeitet. Berschneider & Berschneider, 2008 Fotos: Erich Spahn

Doppelhaus geht auch anders als gewohnt: Die Wintergärten sind in das Haus einbezogen, Eingänge und Erschließungen zusammengefasst. Licht gelangt dort hin, wo an der gemeinsamen Mittelwand normalerweise Dunkelheit vorherrscht.Die Haustüren sind als vollflächige Holztürblätter in die Verglasung eingefügt und als Eingang sofort zu erkennen. Atelier Lüps, 2003 Fotos: Thomas Huber

Eingang, Diele, Küche, Garten, eine transparente Abfolge lädt zum Eintreten ein, die Bank davor zum Abstellen und Verweilen. Die Haustür steht im Kontext präziser Linienführung, flächige Elemente aus Putz, Glas, Beton und Holz unterstreichen die konsequent moderne Sprache. Planung: Bembé Dellinger, 2003

Fotos: Oliver Heissner

Fotos: Thomas Huber

Der Horizontalschnitt (links) zeigt die durchgehende Trennwand zwischen den Haushälften, der Vertikalschnitt Haustür und vorgesetzte Glasfassade

Fotos: Erich Spahn

Fotos: Erich Spahn

Fotos: Erich Spahn

Fotos: David Franck

Fotos: David Franck