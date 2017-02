Stones like Stones ist ein Anbieter dekorativer Materialien zur Wandgestaltung. Rollbeton ist eines seiner Produkte: Das 1,5 mm starke Wandverkleidungsmaterial wird ähnlich wie eine herkömmliche Glasfasertapete verarbeitet, also zugeschnitten und verklebt. Außerdem im Programm des Unternehmens: Roll-Rost, Roll-Sand und ein Dekor im Look des japanischen Shou-Sugi-Holzes – geflämmte Bretter, die aussehen, als seien sie vollkommen verbrannt. Die maximal 3 m2 großen Bahnen werden entweder als Rollenware geliefert oder mit einem Holzträger verpresst. Das Material ist – mit entsprechender Oberflächenbehandlung – auch für den Außenbereich geeignet. Im Lieferumfang ist eine Spachtelmasse für eventuelle Fugen, eine Standardversiegelung sowie ein Kleber enthalten.

Halle 11, Stand H 22

Stones like Stones GmbH

45279 Essen-Steele

Tel.: (0201) 523677-0, Fax: -19