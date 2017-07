Europlac hat auf der Interzum ein umfangreiches Sortiment an Platten für verschiedenetechnische und optische Anforderungen gezeigt. Die B Plex Light ist eine Leichtbauplatte auf der Basis von Balsaholz in 12 bis 40 mm Dicke. Fireplac SE nennt sich eine schwer entflammbare, furnierte und UV-lackierte Spanplatte in 17 und 19 mm. Für die rustikale Oberfläche Rustica Gehackt wurde eine Technik entwickelt, um Hölzer entsprechend dem Trend zu grob belassener Bearbeitung mit tiefen Hackspuren zu versehen. Rustica Intero ist eine Platte, für die gezielt Hölzer verarbeitet werden, die mit ausgefallenen Ästen und starken Verfärbungen aus optischen Gründen durch die übliche Sortierung fallen würden. Hier prägen sie durch eben diese Eigenschaft einen authentischen rustikalen Stil.

Röhr GmbH

88069 Tettnang

Tel.: (07542) 9366-0, Fax: -60