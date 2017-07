Hornschuch hat in Köln vier Kunstleder der Marke Skai mit Flammschutzausrüstung für den Innenbereich vorgestellt: Skai Paratexa NF, Skai Paduna Stars NF, Skai Palma NF und Skai Parotega NF. Sie erfüllen die Brandschutznormen B1; DIN EN 13501 B-s3, d0; M1 sowie crip 5. Die robusten Materialien sind in vielen Designs erhältlich: Paratexa und Paduna Stars überraschen mit einer authentischen Textiloptik, Paduna zudem mit einem Metallic-Effekt. Die Variante Palma zeigt eine feine Narbung wie Kalbsleder und das Material Parotega erinnert in seiner Optik und Haptik an eine klassische Ledernarbung. Die reinigungsfreundlichen und lichtechten Materialien eignen sich gezielt für die anspruchsvolle Ausstattung designorientierter Objekte, in denen der Brandschutz streng reglementiert ist.

