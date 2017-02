Kapitän Sulu in 3D

Was ein echter Fußballfan ist, der legt sich ins Zeug für seine Mannschaft. Schreinermeister Gerhard Luther und sein Betriebsleiter Mathias Knuhr haben für ihr Team Darmstadt 98 ein außergewöhnliches Spielerporträt aus Plexiglas gefertigt.

Aytac Sulu, der Kapitän des Bundesligisten SV Darmstadt 98, steht stellvertretend für ein modernes Fußballmärchen. Die jüngere Historie des Vereins ist eine der Geschichten, die Fußballfans lieben. In der Saison 2013/2014 ist der sportliche Abstieg der Lilien, wie die Fans ihren Verein nennen, aus der dritten Liga eigentlich schon besiegelt. Doch dann rettet die Insolvenz eines Konkurrenten Darmstadt vor dem Abgrund. Eine Wende für den Verein. Denn dem Fast-Abstieg folgen der Aufstieg in die Zweite Liga und der direkte Durchmarsch in die Bundesliga. Und das alles ganz ohne einen finanzkräftigen Investor, sondern durch eine Mannschaft, die über sich hinausgewachsen ist. Dieses Fußballmärchen erzählt der Dokumentarfilm »90 Minuten 98«, für dessen Finanzierung Anfang 2016 Unterstützer gesucht wurden. Gerhard Luther, Chef der gleichnamigen Schreinerei aus Darmstadt, wollte durch eine Verlosung Geld für das Projekt sammeln. »Wir hatten dann die Idee, ein außergewöhnliches Spielerporträt zu schaffen, das Käufer von speziellen Losen gewinnen konnten«, erzählt Luther.

Für den Betriebsleiter der Schreinerei, Mathias Knuhr, war das Vorhaben ein willkommenes Projekt, um etwas Neues auszutüfteln. Schon vor einigen Jahren hatte er einen Weg entwickelt, Fotografien auf Holz aufzubringen. Dabei wird ähnlich wie bei einem Foto in der Zeitung das Bild in ein Raster, beispielsweise aus Punkten in unterschiedlichen Graustufen, unterteilt. Diese werden dann in eine Holzwerkstoffplatte gefräst, je nach Frästiefe entsteht dabei ein unterschiedlicher Lichteindruck, wodurch die Punkte aus einer entsprechenden Entfernung betrachtet wiederum das Bild ergeben. Diese Holzschnitte sind beispielsweise als Tresenverkleidung, Schrankfronten oder Tischplatten im Einsatz.

»Bei dem Spielerporträt von Aytac Sulu wollten wir einen Schritt weiter gehen und mit einem transluzenten Material eine Kombination aus Bild und Beleuchtung schaffen«, erklärt Gerhard Luther. Die Wahl fiel schließlich auf »Plexiglas Satinice« von Evonik.

»Diese Entscheidung hat viele Gründe. Zum einen brauchten wir einen Werkstoff mit einer guten Lichtstreuung. Zum anderen können wir Plexiglas von der Platte bis zum Endprodukt komplett selbst verarbeiten. Außerdem lässt sich damit viel mehr machen als etwa mit Glas. Wir können es beispielsweise thermisch formen, kleben, fräsen«, erläutert Knuhr, der das Material aus vielen anderen Projekten kennt.

Bis zum fertigen Spielerporträt war dann jedoch noch einige Tüftelei nötig. »An dem Prototyp habe ich zwei Samstage gearbeitet«, sagt Knuhr. Mit Materialresten fräste er immer wieder neue Muster. »Das Schwierigste dabei war, herauszufinden, wie tief der Fräser eintauchen muss, bis ein bestimmter Farbwert entsteht.« Plexiglas an sich hat zwar keine Schwankungen in der Dicke, aber wenn man nur zwei Millimeter tief fräsen will, macht schon ein Zehntelmillimeter einen großen Unterschied. Um produktionsbedingte Toleranzen auszugleichen wurde die Platte daher vor dem Fräsen mit einer Breitbandschleifmaschine kalibriert. Die fertig gefräste Platte veredelte das Team der Schreinerei Luther dann noch mit Klarlack und baute sie in einen Leuchtkasten mit vier Metern LED-Bändern für eine flächige Hinterleuchtung ein.

Das Stück Fußballgeschichte kam bei den Lilienfans richtig gut an. 1000 Euro brachte die Verlosung ein – sie halfen mit, den Film »90 Minuten 98« zu produzieren. -HJG

