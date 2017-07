Glas muss man können

Der Esstisch, dessen Name auf den – damals –futuristischen Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 anspielt, ist Teil einer Kollektion, die charakterisiert ist durch einen Glasunterbau – klar oder in Rauchglas – in Kombination mit unterschiedlichen Tischplatten aus Glas oder Keramik mit schwarzem, braunem oder grauem Marmoreffekt. Das Konzept eines Tisches ohne die klassischen vier Beine wurde auch auf Couch- und Beistelltische angewandt. Foto: Tonelli

Der Esstisch, dessen Name auf den – damals –futuristischen Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 anspielt, ist Teil einer Kollektion, die charakterisiert ist durch einen Glasunterbau – klar oder in Rauchglas – in Kombination mit unterschiedlichen Tischplatten aus Glas oder Keramik mit schwarzem, braunem oder grauem Marmoreffekt. Das Konzept eines Tisches ohne die klassischen vier Beine wurde auch auf Couch- und Beistelltische angewandt. Foto: Tonelli

Der minimalistisch gestaltete Spiegel von Karim Rashid ist mit einem beleuchteten Aufbewahrungsfach an der Frontseite ausgestattet, dessen Lackierung in Rosa, Weiß oder Schwarz erhältlich ist. Der Spiegel scheint in einem Abstand von 20 cm vor der Wand zu schweben, was seine Eleganz und sein aufs Wesentliche reduziertes Design noch unterstreicht. Foto:Tonelli

Der minimalistisch gestaltete Spiegel von Karim Rashid ist mit einem beleuchteten Aufbewahrungsfach an der Frontseite ausgestattet, dessen Lackierung in Rosa, Weiß oder Schwarz erhältlich ist. Der Spiegel scheint in einem Abstand von 20 cm vor der Wand zu schweben, was seine Eleganz und sein aufs Wesentliche reduziertes Design noch unterstreicht. Foto:Tonelli

Das Möbelstück wurde entworfen vom Studio Hosoe Design und Lorenzo De Bartolomeis. Der gläserne Korpus trägt eine Kleiderstange, eine Sitzbank, Schubkästen aus Nussbaum und auf beiden Seiten Spiegel, die sich wie Schiebetüren bewegen lassen. Der Name bezieht sich auf die Tradition japanischer Schiebetüren, die Innen und Außen nicht trennen, sondern durch ihre Licht-, Luft- und Schalldurchlässigkeit eher verbinden sollen.

Foto: Tonelli

Das Möbelstück wurde entworfen vom Studio Hosoe Design und Lorenzo De Bartolomeis. Der gläserne Korpus trägt eine Kleiderstange, eine Sitzbank, Schubkästen aus Nussbaum und auf beiden Seiten Spiegel, die sich wie Schiebetüren bewegen lassen. Der Name bezieht sich auf die Tradition japanischer Schiebetüren, die Innen und Außen nicht trennen, sondern durch ihre Licht-, Luft- und Schalldurchlässigkeit eher verbinden sollen.

Foto: Tonelli

Der minimalistisch gestaltete Spiegel von Karim Rashid ist mit einem beleuchteten Aufbewahrungsfach an der Frontseite ausgestattet, dessen Lackierung in Rosa, Weiß oder Schwarz erhältlich ist. Der Spiegel scheint in einem Abstand von 20 cm vor der Wand zu schweben, was seine Eleganz und sein aufs Wesentliche reduziertes Design noch unterstreicht.

Foto:Tonelli

Der minimalistisch gestaltete Spiegel von Karim Rashid ist mit einem beleuchteten Aufbewahrungsfach an der Frontseite ausgestattet, dessen Lackierung in Rosa, Weiß oder Schwarz erhältlich ist. Der Spiegel scheint in einem Abstand von 20 cm vor der Wand zu schweben, was seine Eleganz und sein aufs Wesentliche reduziertes Design noch unterstreicht.

Foto:Tonelli

Der Esstisch, dessen Name auf den – damals –futuristischen Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 anspielt, ist Teil einer Kollektion, die charakterisiert ist durch einen Glasunterbau – klar oder in Rauchglas – in Kombination mit unterschiedlichen Tischplatten aus Glas oder Keramik mit schwarzem, braunem oder grauem Marmoreffekt. Das Konzept eines Tisches ohne die klassischen vier Beine wurde auch auf Couch- und Beistelltische angewandt.

Foto: Tonelli

Der Esstisch, dessen Name auf den – damals –futuristischen Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 anspielt, ist Teil einer Kollektion, die charakterisiert ist durch einen Glasunterbau – klar oder in Rauchglas – in Kombination mit unterschiedlichen Tischplatten aus Glas oder Keramik mit schwarzem, braunem oder grauem Marmoreffekt. Das Konzept eines Tisches ohne die klassischen vier Beine wurde auch auf Couch- und Beistelltische angewandt.

Foto: Tonelli