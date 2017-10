Die Massivholzverarbeitung ist in der neuen Fabrik in kurzen Wegen organisiert. Gefertigt werden die Möbel bisher auftragsbezogen

Das Scherenbett von Thut passt sich in der Breite an und ist bereits ein Designklassiker

Die neue »Fabrik 1« von Thut und Tossa in Buchs: unten Büro mit Durchblick in die Fertigung, oben Ausstellungsraum

Die Schweizer Designmanufakturen Thut und Tossa haben seit dem Frühjahr 2017 einen gemeinsamen Standort: Im nahe Zürich gelegenen Buchs entwickeln beide Labels jeweils ihre eigene Kollektion und nutzen Synergien in Fertigung, Marketing und Vertrieb.

Das geflügelte Wort von der Präzision eines Schweizer Uhrwerks können beide Unternehmen für sich reklamieren: Thut Möbel tragen als kinematische Wunderwerke aus Alucobond und Holzwerkstoffen von Hause aus die Handschrift des Ingenieurs, Tossa hat sich seit den 1980er-Jahren mit Tischen, Betten, Regalen sowie Sitzmöbeln in feiner Massivbauweise einen Namen gemacht. Beide Unternehmen sind aus einer Schreinerei hervorgegangen und Tossa ist das im Grunde noch immer. Der langjährige Mitarbeiter der Tossa-Gründer Sonia Loosli und Beat Hübscher, Ralf Geckeler, führt heute das Unternehmen. Thut ist ein Familienbetrieb: Die Brüder Daniel und Benjamin Thut übernahmen 2001 die Leitung von ihrem Vater Kurt, der Thut in den 1950er-Jahren mit Erfindergeist und Gespür für Ästhetik zu einer bedeutenden Marke für zeitgemäßes Schweizer Möbeldesign geprägt hat. Gegründet wurde die Firma 1929 von Walter Thut als Möbelschreinerei. Seit 2016 führ Benjamin die Firma allein, sein Sohn Rafael ist bereits an Bord.

Werkdesign und Standortpflege

Während Thut ausschließlich Möbel nach eigenen Entwürfen fertigt, öffnet sich Tossa trotz eines starken Standbeins im Werkdesign auch Entwürfen externer Designer. Für beide Unternehmen ist die Fertigung in der Schweiz Teil ihrer Markenidentität und darüber hinaus auch wichtigster Garant für die hohe Qualität ihrer Produkte: Wer die Produktion des Faltvorhangs von Thut oder die Fertigung eines Stuhls oder Tisches von Tossa vor Ort miterlebt, wird Zeuge einer schon verloren geglaubten kompromisslosen Präzision, die nicht nach dem Preis fragt. Diese Qualität und hohe Handwerklichkeit auch dem Kunden zu vermitteln, war schon leichter, als es sich heute darstellt. Das weiß Jürg Scheidegger, der für beide Labels das Marketing übernommen hat und zuvor lange für Röthlisberger tätig war: »Medien und Fachhändler haben in der Schweiz in den 1980er-Jahren Designmanufakturen sehr unterstützt. Das ist schwieriger geworden – auch im deutschen Möbelhandel, dem wichtigsten Partner jenseits der Grenze.« Im günstigeren Deutschland zu produzieren oder – wie renommierte Wettbewerber aus der Massivholzmöbelbranche – dort fertigen zu lassen, wo es am günstigsten ist, kommt indes nicht in Frage: »Es ist wichtig, dass wir Hersteller sind.«

Synergien nutzen

Tossa und Thut sind ähnlich große Unternehmen mit Sortimenten, die sich ergänzen: Hier die Sichtbarkeit des Holzes, dort die Ästhetik ausgeklügelter Technik. Die insgesamt 18 Mitarbeiter beider Unternehmen als Produktionsgesellschaft zusammenzuführen, war ein sinnvoller Schritt, der allen zu Gute kommt – auch den Mitarbeitern und Auszubildenden, die nun ihre Kompetenzen in Holz- und Metallverarbeitung ideal bündeln können. Auch nach außen wird diese neue Stufe der Gemeinschaft der lange freundschaftlich verbundenen Unternehmen sichtbarer: In der Fabrik vor Ort in Buchs und neuerdings auch durch einen gemeinsamen Onlineshop, der den Möbelfachhandel nicht umgeht, sondern partnerschaftlich einbezieht. Gemeinschaft braucht, neben Regeln und Vertrauen, vor allem Respekt.

dds-Redakteur Johannes Niestrath hat die neue Manufaktur von Thut und Tossa in Buchs besucht und Jürg Scheidegger, Ralf Geckeler und Mitarbeiter als authentische Botschafter

einer gemeinsamen Unternehmenskultur erlebt.