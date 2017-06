Über Tisch und Bänke

Die Kombination CibusX aus Tisch und Bank entstand für einen Kunden – inzwischen fertigt die Schreinerei Hildinger und Koch aus Fellbach das prämierte Ensemble in Kleinserie.

Stabilität mit großer Beinfreiheit zu verbinden ist Andreas Koch und Michael Hildinger mit CibusX durch eine besondere Ausführung des Unterbaus gelungen: Die Tischbeine knicken in Kniehöhe nach innen ab und ermöglichen auf diese Weise bequemes Sitzen um den ganzen Tisch herum. Festigkeit erhält die Konstruktion durch den Knotenpunkt, der mittels einer traditionellen Schlitz- und Zapfenverbindung die Tischbeine verwindungssteif zusammenführt. In abgewandelter Form findet sich diese Verbindung auch in der Bank wieder. Die raffinierte Konstruktion und maßvoll reduzierte Materialstärken lassen beide Abschlussflächen schwebend erscheinen.

Der Jury des internationalen Designpreises Focus open hat das handwerklich sauber konstruierte und gefertigte Duett ebenfalls gefallen, sie vergab 2016 die Auszeichnung Silver. Der Focus open wird jährlich vom Design Center Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart ausgelobt. Durch den Non-Profit-Charakter bietet er auch kleinen Unternehmen die Möglichkeit, sich mit innovativen Produkten dem internationalen Vergleich zu stellen. Die Auszeichnung wurde 1991 zum ersten Mal vergeben – zunächst als Designpreis des Landes Baden-Württemberg, ab dem Jahr 2000 als Internationaler Designpreis Baden-Württemberg. Einige Jahre fand der Wettbewerb jeweils zu einem aktuellen Thema statt, bevor er seit 2009 offen, also als »Focus open« ausgeschrieben wird. –JN

Steckbrief

Schreinerei Hildinger und Koch Andreas Koch, Michael Hildinger 70736 Fellbach www.hildingerundkoch.de