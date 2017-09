Die Fertigung an der CNC erfolgt unter Verwendung von vier Programmen. Verleimt wird der Stuhl in zwei Schritten: Zuerst werden Lehne und Sitzfläche miteinander verbunden und dann die Beine mithilfe einer Schablone angefügt.

Um die drei wesentlichen Bestandteile des Stuhls, Lehne, Sitzfläche und Beine, mit den entsprechenden Verbindungen auszustatten, wurde das 3D-Modell in Rhino zerlegt und mittels step- und dxf-Dateien in das Fertigungsprogramm der CNC übergeben. In woodWOP wurden dann die einzelnen Flächen des 3D-Körpers zugeordnet und programmiert. Sie konnten dank eines Simulationsprogramms direkt überprüft und in Echtzeit nachvollzogen werden.

Die ergonomischen Ansprüche der Sitzhöhe, Sitztiefe und Neigungswinkel der Lehne wurden in einem variabel einstellbaren Stuhlgestell ermittelt. Auf den bestehenden Grundlagen von Skizzen, Schaumstoffmodellen und den festgelegten Maßen entstand in dem Flächenmodellierprogramm Rhino ein exaktes 3D-Modell. Besonders die Modellierung der Verlaufskurven des hinteren Knotenpunktes hatten einen sehr hohen zeichnerischen Anspruch. Um einen ersten realistischen Eindruck der Proportionen des Stuhls zu bekommen, wurde aus Rhino eine stl-Datei generiert und ein 1:5-Modell auf dem 3D-Drucker gedruckt. Hier wird auch der Materialwechsel von Holz zu Filz dargestellt, der eine essenzielle Rolle des Designs übernimmt.

Bereits die Holzauswahl für den Rohling muss der Formensprache des späteren Stuhls Rechnung tragen, damit der Faserverlauf in der Abwicklung einen fließenden und natürlichen Charakter annimmt. Der Rohling wird auf Standardmaschinen hergestellt: Abrichte, Dickenhobel und Formatkreissäge leisten Vorarbeit für die CNC.

Oberfläche und Schnittstellen des Stuhls bedürfen dank der präzise gefrästen Konturen der Teile nur einer geringen Nachbearbeitung. Um den ursprünglichen Farbton des Holzes zu erhalten, wurde die Oberfläche mit einem weißpigmentierten Öl eingelassen. Der eingesetzte Filz aus reiner Schafswolle erhöht den Sitzkomfort und verstärkt Klarheit und Natürlichkeit des Entwurfs. Fließende Linien und geringe Querschnitte prägen den organischen Charakter des Stuhls.

Fotos: Wolfgang Pulfer (1), Theophil Eichler

Stuhl Mio von Theophil Eichler, Fachakademie für Raum- und Objektdesign Garmisch-Partenkirchen, 2017