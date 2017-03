Bei der Präsentation hochwertiger Waren spielt Licht oft die wesentliche Rolle. Das Beleuchtungssystem LED-2-Link wurde speziell für solche Licht-Inszenierungen entwickelt. Es besteht aus den Komponenten LED-2-Link Spot, LED-2-Link Pixel und LED-2-Link Flood: Modular kombinierbar, können die Leuchten unterschiedliche Lichteffekte erzeugen. LED-2-Link Spot ist ein kompakter Strahler, 360 Grad dreh- und 300 Grad schwenkbar. LED-2-Link Pixel ist ein flaches Leuchtenprofil in der Länge 100 mm. LED-2-Link Flood ist ein flächiges Kunststoff-Leuchtenprofil, erhältlich in Standardlängen 300, 600 und 900 mm. Auf Wunsch ist jede beliebige Länge ab Stückzahl 1 konfektionierbar. Alle Systemkomponenten sind in Schwarz und alu-eloxiert erhältlich.

Hera GmbH & Co. KG

32130 Enger

Tel.: (05224) 911-0