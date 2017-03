Pünktlich zur Weltleitmesse des Ladenbaus, der EuroShop in Düsseldorf Anfang März, ist im Callwey Verlag das Store Book 2017 erschienen. Das Jahrbuch, herausgegeben vom DLV – Netzwerk Ladenbau e.V., geht mit leicht geändertem Konzept an den Start, bleibt sich aber in seinem Namen treu. Künftig werden gezielt mehr Läden im Hinblick auf ihre Grundidee und ihr Store Design vorgestellt. Mit dabei sind u.a. der Leica Store in Frankfurt, das E-Center Gaimersheim, das Kaufhaus Woha in Donauwörth, Red Valentino in London und Hermés in New York. Das Buch deckt auf 248 Seiten mit 47 Projekten aus sieben Ländern das gesamte Spektrum des Ladenbaus mit seinen begleitenden Gewerken und Disziplinen ab. Durch die branchenübergreifende Vorstellung neuer Läden ist es eine Inspirationsquelle für Architekten, Shop Designer, Laden- und Lichtplaner, Visual Merchandiser und alle Handelsprofis, die sich mit Ladenbaufragen beschäftigen. Erhältlich ist das Store Book im Buchhandel sowie direkt beim dlv – Netzwerk Ladenbau e.V. zum Preis von 89 Euro.