Das Glaslaminat Rauvisio Crystal von Rehau besitzt gegenüber Glas zahlreiche Vorteile: Es ist bruchfest, kratzbeständig, leicht und flexibel in der Verarbeitung mit allen Holzbearbeitungswerkzeugen – und in acht Farben erhältlich, hochglänzend oder matt. www.rehau.de

In Ergänzung zum Klassiker Tectus bietet Simonswerk eine Modellvariante zur Abrundung des Programmbereichs für verdeckt liegende Bandsysteme an. Neue Einsatzmöglichkeiten schafft Tectus 540 3D A8. Es lässt eine Aufdoppelung von bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkonstruktion zu. www.simonswerk.de

In konsequentem Bezug zum Namensgeber »Loft« sind die Trennwände, Dreh- und Schiebetüren des Systems authentisch im Vollmaterial Stahl geschweißt, geschraubt und lackiert. Filigrane Sprossenelemente, die in jedem Film mit einer hippen Fabriketage auftauchen, bilden hier die Abgrenzung zur Bulthaup-Küchenwerkstatt b2 und den Weinvorräten.

In konsequentem Bezug zum Namensgeber »Loft« sind die Trennwände, Dreh- und Schiebetüren des Systems authentisch im Vollmaterial Stahl geschweißt, geschraubt und lackiert. Filigrane Sprossenelemente, die in jedem Film mit einer hippen Fabriketage auftauchen, bilden hier die Abgrenzung zur Bulthaup-Küchenwerkstatt b2 und den Weinvorräten.

In konsequentem Bezug zum Namensgeber »Loft« sind die Trennwände, Dreh- und Schiebetüren des Systems authentisch im Vollmaterial Stahl geschweißt, geschraubt und lackiert. Filigrane Sprossenelemente, die in jedem Film mit einer hippen Fabriketage auftauchen, bilden hier die Abgrenzung zur Bulthaup-Küchenwerkstatt b2 und den Weinvorräten.

Alles stimmig aufeinander abgestimmt – Schiebe- und Drehtüren mit Rahmen und Füllungen in abgestufter Farblackierung. Die Elemente sind in Wandverkleidungen und Vitrinenschränke der klassischen Küchen- und Wohneinrichtung integriert.Die Türen fertigte die Bartels-Manufaktur, die Küche in dem Ausstellungsteil die Brinkmann Innenausbau GmbH in Oelde.

Alles stimmig aufeinander abgestimmt – Schiebe- und Drehtüren mit Rahmen und Füllungen in abgestufter Farblackierung. Die Elemente sind in Wandverkleidungen und Vitrinenschränke der klassischen Küchen- und Wohneinrichtung integriert.Die Türen fertigte die Bartels-Manufaktur, die Küche in dem Ausstellungsteil die Brinkmann Innenausbau GmbH in Oelde.

Gehobener Landhausstil – Schiebe- und Drehtüren mit Rahmen und Füllungen in abgestufter Farblackierung. Die Türelemente sind in Wandverkleidungen und Vitrinenschränke der klassischen Küchen- und Wohneinrichtung integriert

Vertikalschnitt der Tapetentür im Bereich Moderne Bürowelt. Tür und Wandverkleidungen sind mit dem Glaslaminat Rauvisio Crystal in unterschiedlichen Materialstärken belegt

Horizontalschnitt der Tapetentür im Bereich Moderne Bürowelt. Das 3D-verstellbare Band Tectus 540 3D A8 lässt eine Aufdoppelung von bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkonstruktion zu

Horizontalschnitt der Tapetentür im Bereich Moderne Bürowelt. Das 3D-verstellbare Band Tectus 540 3D A8 lässt eine Aufdoppelung von bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkonstruktion zu

Horizontalschnitt Trennwandsystem »Loft«. Loft baut sich auf Stahlvollmaterial im Querschnitt 48 x 12 mm auf. Bei Drehtüren ist das Band VN 2929/160 Planum von Simonswerk eingesetzt

Horizontalschnitt des Schiebetürelements im Übergang vom Smokers Room zum Flur des Showrooms

Raumsituation im Foyerbereich der Bartels-Ausstellung: Die raumhohen Türelemente öffnen entgegengesetzt nach innen/außen

Gehobener Landhausstil – Schiebe- und Drehtüren mit Rahmen und Füllungen in abgestufter Farblackierung. Die Türelemente sind in Wandverkleidungen und Vitrinenschränke der klassischen Küchen- und Wohneinrichtung integriert

Moderne Eleganz: Filigrane Profile aus Stahl-Vollmaterial des Systems »Loft« sind Teil der großen Vielfalt an unterschiedlichen Tür- und Ausbaupräsentationen

Moderne Eleganz: Filigrane Profile aus Stahl-Vollmaterial des Systems »Loft« sind Teil der großen Vielfalt an unterschiedlichen Tür- und Ausbaupräsentationen

Ambiente eines britischen Clubs – neben einem jahrhundertealten Kamin im Raum »Smokers« sind Wandverkleidungen, Vitrinen und unterschiedlichste Türelemente in dunkel gebeizter Eiche ausgeführt

Alles stimmig aufeinander abgestimmt – Schiebe- und Drehtüren mit Rahmen und Füllungen in abgestufter Farblackierung. Die Elemente sind in Wandverkleidungen und Vitrinenschränke der klassischen Küchen- und Wohneinrichtung integriert.Die Türen fertigte die Bartels-Manufaktur, die Küche in dem Ausstellungsteil die Brinkmann Innenausbau GmbH in Oelde.

Alles stimmig aufeinander abgestimmt – Schiebe- und Drehtüren mit Rahmen und Füllungen in abgestufter Farblackierung. Die Elemente sind in Wandverkleidungen und Vitrinenschränke der klassischen Küchen- und Wohneinrichtung integriert.Die Türen fertigte die Bartels-Manufaktur, die Küche in dem Ausstellungsteil die Brinkmann Innenausbau GmbH in Oelde.

Hochglänzende Wand- und Türoberflächen aus dem Glaslaminat Rauvisio Crystal von Rehau prägen den Bereich »Büro modern«. Eine raumhohe Tapetentür zeigt die flächenbündige Variante der Türintegration – mit unterschiedlichen Materialstärken des Glaslaminats. Das Mobiliar in Chrom und Weiß von USM Haller verstärkt die stringente Umsetzung des gewählten Themas.

In konsequentem Bezug zum Namensgeber »Loft« sind die Trennwände, Dreh- und Schiebetüren des Systems authentisch im Vollmaterial Stahl geschweißt, geschraubt und lackiert. Filigrane Sprossenelemente, die in jedem Film mit einer hippen Fabriketage auftauchen, bilden hier die Abgrenzung zur Bulthaup-Küchenwerkstatt b2 und den Weinvorräten.

In konsequentem Bezug zum Namensgeber »Loft« sind die Trennwände, Dreh- und Schiebetüren des Systems authentisch im Vollmaterial Stahl geschweißt, geschraubt und lackiert. Filigrane Sprossenelemente, die in jedem Film mit einer hippen Fabriketage auftauchen, bilden hier die Abgrenzung zur Bulthaup-Küchenwerkstatt b2 und den Weinvorräten.

In konsequentem Bezug zum Namensgeber »Loft« sind die Trennwände, Dreh- und Schiebetüren des Systems authentisch im Vollmaterial Stahl geschweißt, geschraubt und lackiert. Filigrane Sprossenelemente, die in jedem Film mit einer hippen Fabriketage auftauchen, bilden hier die Abgrenzung zur Bulthaup-Küchenwerkstatt b2 und den Weinvorräten.

Das Trennwand- und Türelement-Stahlsystem »Loft« baut sich auf Stahlprofilen im schlanken Querschnitt 48 x 12 mm auf. Angeschlagen sind die Türen mit dem Band VN 2929/160 Planum in DB 703 von Simonswerk. Nach dem Einfräsen der Bandlappen wurden die Stahlprofile verzinkt und pulverbeschichtet. www.simonswerk.de

Um echte Individualität umzusetzen, arbeitet die Manufaktur Bartels mit vielen Handwerkerkollegen eng zusammen. Das beschränkt sich nicht nur auf Sonderlösungen wie das filigrane Stahlsystem »Loft«. Auch Griffe werden abgestimmt auf die Türmodelle passend entworfen. Die Ausführung der Stahlarbeiten erfolgte bei Loft durch die Schlosser von Metallbau Tasler in Erwitte. www.metallbau-tasler.de

In Ergänzung zum Klassiker Tectus bietet Simonswerk eine Modellvariante zur Abrundung des Programmbereichs für verdeckt liegende Bandsysteme an. Neue Einsatzmöglichkeiten schafft Tectus 540 3D A8. Es lässt eine Aufdoppelung von bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkonstruktion zu. www.simonswerk.de

Der Architekt Giancarlo Raddi hat für Hewi die Drückerserie 250 entworfen. Die Edelstahlserie ist wahlweise mit matt geschliffener oder spiegelpolierter Oberfläche erhältlich. Die Türdrücker können mit runder oder flacher Rosette kombiniert werden. www.hewi.de

Das Glaslaminat Rauvisio Crystal von Rehau besitzt gegenüber Glas zahlreiche Vorteile: Es ist bruchfest, kratzbeständig, leicht und flexibel in der Verarbeitung mit allen Holzbearbeitungswerkzeugen – und in acht Farben erhältlich, hochglänzend oder matt. www.rehau.de