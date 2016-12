FunderMax wird zur Messe Bau in München seine neue Interior-Kollektion und zugleich eine neue Art der Aufbereitung für den Kunden präsentieren. Die Kollektion zeigt viele neue trendige Dekore mit dazu passenden Oberflächenstrukturen. Diese reichen von Hochglanz bis zu einem matten Anti-Fingerprint-Effekt, von täuschend echter Holzmaserung bis zur Betonstruktur. So bietet die neue Kollektion eine große Auswahl an Uni-, Material- und Holzdekoren am Puls der Zeit, von denen mehr als 60 Prozent neu gestaltet sind. Eine anregende Vorlage, um daraus eigene kreative Ideen zu verwirklichen.

Halle A3, Stand 310

FunderMax GmbH

A-9300 St. Veit/Glan

Tel.: +43 (5) 9494-0, Fax: -4200