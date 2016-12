Solarlux hat sein Kernprodukt, die Glas-Faltwand, von Grund auf neu gedacht. Sowohl, was die Gestaltungsmöglichkeiten betrifft, als auch hinsichtlich der technischen Umsetzung verspricht der Hersteller einen Quantensprung. Der Solarlux-Messestand wird mehrere unterschiedliche Exemplare der neuen Faltwand präsentieren. Außerdem auf dem Stand zu sehen: das Schiebefenster Cero III. Es ist seit 2014 auf dem Markt und wurde mit drei renommierten Designpreisen ausgezeichnet. Das dreifachverglaste Fenster erreicht mit Scheibengrößen bis zu 15 m² eine hohe Einbruchhemmung – RC3 – und bietet sich nicht nur als Verglasungslösung an, sondern auch als Gestaltungsgrundlage für Architekturkonzepte. Das Schiebefenster lässt sich trotz seiner Größe von Hand bedienen, ist jedoch auch in einer motorisierten Version verfügbar.

Halle C1, Stand 329

Solarlux GmbH

49324 Melle

Tel.: (05422) 9271-0, Fax: -200