Der Kreuzlinienlaser KLL 2–20 von Metabo projiziert eine horizontale und eine vertikale Linie in den Raum, zusätzlich wirft er Lotpunkte an Boden und Decke. Die Reichweite beträgt 20 m. Wird das Gerät an der Wand platziert, stellt es auf Knopfdruck die Konturen einer Trockenbauwand dar, indem es eine nahezu vollständige 360°-Vertikallinie an Boden, Decke und Wände projiziert. Über ein integriertes Pendel nivelliert sich der Laser bis ±4,5° selbst und bleibt exakt ausgerichtet. Sollte er doch einmal in Schräglage geraten, meldet das Gerät dies durch Blinken der Laserprojektion. Der ausziehbare Standfuß ist genauso hoch wie ein herkömmliches Trockenbauprofil und ermöglicht das schnelle Anzeichnen von Bodenpositionen. Ein Seltenerdmagnet, ein Stativ-Anschlussgewinde sowie zwei Metallösen für Gurte ermöglichen den Einsatz des Kreuzlinienlasers in vielen unterschiedlichen Situationen.

