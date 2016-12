Im Mittelpunkt der Topic-Neuheiten stehen die Materialien Alteiche und Naturstein, sowie 3D-Oberflächenfräsungen. Die Kombination von Handwerk und CNC-Technik, eine Spezialität der österreichischen Haustüren-Manufaktur, eröffnet Gestaltungsfreiheit durch hohe Fertigungstiefe und erleichtert die Verwirklichung von Kundenwünschen. 300 bis 500 Jahre alte, unversiegelte Eiche bildet die Basis für das neue Vollholz-Design des Herstellers. Mit echtem Stein aus dem Himalaya bringt Topic, in Zusammenarbeit mit dem Natursteinpezialisten Strasser, eine weitere Naturoberfläche auf den Markt. Die dritte Innovation im Haustürprogramm sind Oberflächen mit 3D-Fräsung. Neben Standard-Designs werden auch Kundenwünsche umgesetzt. Während die Motive in der Türoberfläche dreidimensional gefräst werden, erfolgt die Umsetzung am Türglas mit Sandstrahltechnik. Trendbewusst zeigt sich Topic auch mit einer Designkombination ganz in Schwarz, bestehend aus Oberfläche, Griffen, Rosetten und Bändern.

Halle B4, Stand 123

Topic GmbH

A 4152 Sarleinsbach

Tel: +43 (7283) 823-0, Fax: -021