Mit der LiHD-Technologie ist Metabo in Leistungsbereiche vorgestoßen, die bisher kabelgebundenen Geräten vorbehalten waren: mit 2400 Watt Dauerleistung lässt sich z. B. der WPB 36 LTX BL 230 betreiben – ein Akku-Winkelschleifer mit 230-mm-Scheibe, der so leistungsstark ist wie eine Netzmaschine. Mit nur einer Akkuladung trennt die Maschine bis zu elf Leitplanken, schneidet 75 Dachziegel zu oder trennt fünf Meter Betonplatten. In der 18-Volt-Klasse bietet Metabo inzwischen 80 Werkzeuge an, vom Akku-Schrauber bis zur Schlagbohrmaschine mit hohem Drehmoment, bürstenlosem Motor und hochleistungsfähigem Schlagwerk. Alle Metabo-Akkus derselben Voltklasse lassen sich untereinander beliebig kombinieren.

