Die Smart-Home-Paketkastenanlage von Renz macht den Empfang und die Rücksendung von Paketen an der Haustür möglich, auch dann, wenn niemand zu Hause ist. Der Zusteller loggt sich ins System ein und es öffnet sich die persönliche Box des betreffenden Bewohners. Dieser kann Pakete nicht nur annehmen, sondern auch zum Absenden in der Box deponieren. Die Pakete sind gegen Diebstahl versichert. Sobald sich der Kasten füllt oder ein abzusendendes Paket entnommen wurde, wird der Besitzer per Mail, SMS oder Messenger benachrichtigt. Die Anlage wird nach Maß gefertigt. Sie ist in vielen Größen, Farben und Formen erhältlich und kann passend zum Objekt konfiguriert werden – auch zur Nachrüstung im Bestand oder in Kombination mit Briefkasten, Klingelanlage, LED-Beleuchtung, Straßen- oder Hausnummerbeschriftung.

Halle C4, Stand 302

Renz GmbH & Co. KG

71737 Kirchberg

Tel.: (07144) 301-0, Fax: -185