»Inspirations close to you« heißt der Claim der weltweit gültigen One Collection von Pfleiderer, die zur Bau 2017 erstmals gezeigt wird. Ergänzt wird die Premiere durch nützliche Orientierungshilfen, inspirierende Kombinationsideen sowie praxisnahe Anwendungsbeispiele. Ganz nach dem Prinzip von »One Face to the Customer« tritt Pfleiderer international einheitlich auf – angefangen bei den Marketing-Services über Akademie-Programme bis hin zum Produktsortiment. Als einer der führenden Holzwerkstoffhersteller in Europa verfügt Pfleiderer über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in England, den Niederlanden, in der Schweiz sowie in Frankreich. Die Kollektion umfasst 360 Dekore, die zum größten Teil im Farbverbund erhältlich sind.

Halle B5, Stand 320

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH

92318 Neumarkt

Tel.: (09181) 28-0, Fax: -482