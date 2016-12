Schüt-Duis zeigt auf der Bau das Klimafenster 4.0. Zu- und Abluft seiner integrierten Lüftung werden über unsichtbar im Rahmen untergebrachte Wärmetauscher geleitet, mit einem Volumenstrom von bis zu 30 m3/h. Die Innenscheiben der mit Argon gefüllten Isoliergläser können über eine Metalloxidschicht beheizt werden. Das Fenster wird so Bestandteil der Gebäudeheizung und löst gleichzeitig das bauphysikalische Problem des Kondensatniederschlags und der abfallenden Kaltluftströmung am Fenster. Messungen an der TU Berlin ergaben einen Wirkungsgrad der Heizscheibe von über 90 Prozent.

