Mafell stellt auf der Bau die drei Kappschienen-Sägen KSS 40 18M bl, KSS 60 und KSS 60 36B in den Mittelpunkt seines Auftrittes, sowie die Kreissäge K 65 cc. Zudem präsentiert Mafell sein aktuelles Akku-Programm, das im Laufe des Jahres 2017 erweitert wird. Die Kappschienen-Sägen werden auch in der Pure-Variante ohne Akku-Packs und Ladegerät angeboten – interessant für Anwender, die bereits Akku-Packs von Mafell einsetzen. Auch die Akku-Bohrschrauber A 10M – kompakt für Montagearbeiten – und A 18M bl – robuster für große und lange Schrauben – sind in der Pure-Variante erhältlich.

Halle B6, Stand 412

Mafell AG

78727 Oberndorf

Tel.: (07423) 812-0, Fax: -218