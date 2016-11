Edel und eigenwillig

Inspiriert von der Tradition japanischer Raumgestaltung hat Charlie Periane Y Rodriguez einen Wäscheschrank mit Leinenbespannung entworfen. Unsere Kritikerin Ursula Maier zeigt sich trotz ungelöster Probleme vom Charme der feinen Arbeit bezaubert.

Mit filigranen Rahmen der Türen, Seiten und Schubladen, gezackten Trägerleisten mit massiven Fachböden und den eingelassenen Beschlägen folgt das wandhängende Möbelstück aus Lärche unserer handwerklichen Tradition. Zauberhaft wirkt es, wenn Licht bei geöffneten Türen durch den Stoff fällt und damit das innen liegende Muster offenbart! Eher als als eine Verbindung zur japanischen Tradition sehe ich darin ein heiter verspieltes, spanisch-islamisches Motiv. In den 1960er-Jahren hat mein Vater auf einer Wirtschaftsreise nach Japan einen Schreiner in seine Werkstatt eingeladen, der auf Schiebetürornamente spezialisiert war und die feinen Rahmenwerke dann auch in Deutschland herstellte: Schiebetüren hatten einen Schmuckfries aus feinsten Fichteleisten, meist überplattet in streng mathematischer Anordnung und seitlich in Rahmen genutet. Die Rahmen wurden mit Japanpapieren bespannt: Unter Dampf gedehnt und mit Weißleim auf den Leisten verklebt, spannten sie sich nach dem Trocken ohne Falten! Ich habe etliche Möbel dieser Art kreiert. Leinenstoffe dagegen sind edel, aber eigenwillig! Es ist fast nicht möglich, diese Faser so zu spannen, dass sich keine Blasen bilden, zumal bei schwankender Luftfeuchtigkeit. Es ist mir klar, wie viel Überlegungen dieses Novum hatte: Die gefrästen FU-Ornamente sollten an den Fräskanten nicht sichtbar sein, daher die beidseitige Bespannung. Der Stoff kann auch nicht auf das Ornament geleimt werden, sonst sieht man den Leimdurchschlag. Ein spannender Ansatz für den Leichtbau von Möbeln, der Parallelen in der modernen Architektur hat, etwa bei den Bauten von Werner Sobek, die vielfach mit Stoff bezogen sind. Es begeistert mich, wie das Möbel in der Ausstellung neben dem bodentiefen Fenster platziert ist – das nenne ich gute Architektur!

Ursula Maier, Stuttgart, Maître Ébéniste und Innenarchitektin BDIA. Die Unternehmerin hat ihren Betrieb um ein Einrichtungshaus sowie ein Büro für Innenarchitektur erweitert und 2007 an die vierte Generation übergeben.