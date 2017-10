Die Vitrine in Eiche mit Rahmen und gespundeten Füllungen ist in der oberen Eckverbindung beidseitig auf Gehrung ausgeführt, ebenso die geschlitzte Rahmentür. Scheiben aus dunklem Glas verstärken die gedrungene Anmutung. Hendrik Olfen, Schreinerei Kerkhoff, Alpen. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.tischlerei-kerkhoff.de','_blank');"#]#www.tischlerei-kerkhoff.de#[#/span#]# Sonderpreis Traditioneller Möbelbau Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Alle Register der Handwerkskunst wurden für diese Truhe in Räuchereiche mit innerer Schiebelade gezogen: Die formbestimmende gegenläufigeTrichterzinkung von Korpus und Deckel isttraumhaft präzise ausgeführt. Ein selbst entwickelter Aufsteller hält den Deckel der Truhe sicher in Position. Mario Terhart, Tischlerei Dirk Moschüring, Hamminkeln. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.moschuering.tischler.de','_blank');"#]#www.moschuering.tischler.de#[#/span#]# Sonderpreis Massivholz Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Kein Gesellenstück aber ein Motivationsschub in der überbetrieblichen Ausbildung: Jochem Reichenberg und Peter Lindenbeck haben den attraktiven Loungesesselmit Sitzschublade für den Oberflächenlehrgang TSOam HBZ Moers entwickelt. Er wird von den Azubis in Material und Lackierung individuell gestaltet und mit Sicherheit nicht in der Schule vergessen ... Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Orangefarben lackierter Stahl setzt einen feinen Rahmen um das flammende Furnierbild in Walnut. Die aufrechten Streben des Fußgestells nehmen die Teilung der Schubkastendoppel auf, die in der Seitenansicht leicht vorstehen und so eine dezente Griffmulde in der Kante ermöglichen. Ein modisch gestaltetes Gesellenstück, das viele Moden überdauern wird. Jeton Maqani, Tischlerei Wittmann, Rheinberg. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.wittmann-rheinberg.de','_blank');"#]#www.wittmann-rheinberg.de#[#/span#]# Dritter Preis Innung Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Moosgrünes Linoleum setzt sich in seiner geschlossenen Dichte von der tiefdunklen, porigen Räuchereiche ab. Die spannungsreiche Geometrie des geradlinigen Gestells mit weit auskragender Platte verstärkt den Kontrast. Im flachen Schubkasten für Schreibutensilien setzt die filigrane Klappe einen Farbakzent in Splintholz. Jakob Valerius, Tischlerei HolzFormArt, Neukirchen-Vluyn. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.holzformart.de','_blank');"#]#www.holzformart.de#[#/span#]# Erster Preis Innung Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Die bleiben dran:Prüfungsvorsitzender und Lehrlingswart Jochem Reichenberg (links) und Ausbildungsleiter am HBZ Moers, Peter Lindenbeck, fordern und fördern die Azubis der Innung Wesel – nicht nur für die Gute Form

Geschlossen zeigt das puristische Sideboard seinem Betrachter die kalte Schulter: Der Korpus aus Zedernholz ist mit einer Hülle aus Stahl ummantelt, die an den Wangen bis zum Boden geführt wird und das Möbelstück trotz seiner Schwere schweben lässt. Öffnet man die Schubladen, setzt das Zedernholz einen wunderbar warmen Kontrast zur Hülle. Leon Sühling, Tischlerei Henning Berger, Schermbeck. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.berger-wohnen.de','_blank');"#]#www.berger-wohnen.de#[#/span#]# Belobigung Innung Wesel

Das Flurmöbel in Zebrano und Nextel-Lack verjüngt sich auf der linken Seite nach vorn, rechts ersetzt eine Koffertür den Korpus. Im Oberboden ist eine Schale eingearbeitet. Seine Symmetrie aufs Spiel zu setzen und doch im Gleichgewicht zu bleiben, macht die tänzerische Spannung aus!Dominik Cornelis, Tischlerei Ralf Becks, Schermbeck. Zweiter Preis Innung Wesel

Moosgrünes Linoleum setzt sich in seiner geschlossenen Dichte von der tiefdunklen, porigen Räuchereiche ab. Die spannungsreiche Geometrie des geradlinigen Gestells mit weit auskragender Platte verstärkt den Kontrast. Im flachen Schubkasten für Schreibutensilien setzt die filigrane Klappe einen Farbakzent in Splintholz. Jakob Valerius, Tischlerei HolzFormArt, Neukirchen-Vluyn. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.holzformart.de','_blank');"#]#www.holzformart.de#[#/span#]# Erster Preis Innung Wesel

Ein sorgfältig furnierter Korpus auf Gehrung wird auf Abstand von massiven Nussbaumleisten eingefasst und getragen. Der Schubkasten läuft auf Nutleisten und öffnet mit Tip-on. Innen ist ein Fach mit Klappe abgeteilt. Ein kleines Gesellenstück mit großer Ausstrahlung! Sven Langer, Tischlerei HolzFormArt, Neukirchen-Vluyn. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.holzformart.de','_blank');"#]#www.holzformart.de#[#/span#]# Belobigung Innung Wesel

Orangefarben lackierter Stahl setzt einen feinen Rahmen um das flammende Furnierbild in Walnut. Die aufrechten Streben des Fußgestells nehmen die Teilung der Schubkastendoppel auf, die in der Seitenansicht leicht vorstehen und so eine dezente Griffmulde in der Kante ermöglichen. Ein modisch gestaltetes Gesellenstück, das viele Moden überdauern wird. Jeton Maqani, Tischlerei Wittmann, Rheinberg. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.wittmann-rheinberg.de','_blank');"#]#www.wittmann-rheinberg.de#[#/span#]# Dritter Preis Innung Wesel

Kein Gesellenstück aber ein Motivationsschub in der überbetrieblichen Ausbildung: Jochem Reichenberg und Peter Lindenbeck haben den attraktiven Loungesesselmit Sitzschublade für den Oberflächenlehrgang TSOam HBZ Moers entwickelt. Er wird von den Azubis in Material und Lackierung individuell gestaltet und mit Sicherheit nicht in der Schule vergessen ...

Wie sich ein bewährtes Konzept mit frischen Ideenund Akzenten modifizieren lässt, zeigt dieser Schreibtisch in der Kombination von massiver Eiche mit grauem Lack: Der flache Korpus mit mittigem Schubkasten ist sichtbar über Eck mit offen trapezförmig ausgebildeten Kufen verbunden, die ausgesetzte Platte integriert das Hirnholz. Mit ihrer reduzierten Kantendicke verleiht sie dem Möbelstück seine Eleganz. Christoph Besser, Tischlerei Temmler, Schermbeck. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.tischlerei-temmler.de','_blank');"#]#www.tischlerei-temmler.de#[#/span#]#

Alle Register der Handwerkskunst wurden für diese Truhe in Räuchereiche mit innerer Schiebelade gezogen: Die formbestimmende gegenläufigeTrichterzinkung von Korpus und Deckel isttraumhaft präzise ausgeführt. Ein selbst entwickelter Aufsteller hält den Deckel der Truhe sicher in Position. Mario Terhart, Tischlerei Dirk Moschüring, Hamminkeln. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.moschuering.tischler.de','_blank');"#]#www.moschuering.tischler.de#[#/span#]# Sonderpreis Massivholz

Die Vitrine in Eiche mit Rahmen und gespundeten Füllungen ist in der oberen Eckverbindung beidseitig auf Gehrung ausgeführt, ebenso die geschlitzte Rahmentür. Scheiben aus dunklem Glas verstärken die gedrungene Anmutung. Hendrik Olfen, Schreinerei Kerkhoff, Alpen. #[#span class="bu_link" onclick="window.open('http://www.tischlerei-kerkhoff.de','_blank');"#]#www.tischlerei-kerkhoff.de#[#/span#]# Sonderpreis Traditioneller Möbelbau

