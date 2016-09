Klassiker unter sich

Offen geschlitzte Rahmen in massivem Kirschbaum, eine beidseitig mit Linoleum belegte Tischplatte – fertig ist der Schreibtisch! Untergehängte Korpuselemente mit Schubkasten und Klappe erinnern durch die interessante Platzierung an die Zangen einer Hobelbank. Markus Weber, Zukunftsbau GmbH. www.zukunftsbau.de

Die Tischbeine sind innen bis zur Hälfte ihres Querschnitts abgeschrägt. Die Zargen übernehmen die Schräge und wiederholen sie am Schubkasten, dessen Laufleisten an Querzargen ansetzen. Die Gehrungen des umlaufenden Eichenfrieses der mit Linoleum belegten Platte begeistern! Eine Klappe ist dezent wie eine Tapetentür eingesetzt.Julian Giese, Tischlerei Marc Raatz Fotos: Markus Hilbich für dds

Ausklappbarer Esstisch in Lärche und dunkelgrauem Linoleum. Durch das seitlich ansetzende Scharnier bleibt die Tischfläche beschlagfrei. Der Drehpunkt der in der Fläche verdoppelbaren Platte ist als einfaches Gleitlager in Holz ausgeführt. Flügelschrauben fixieren die Stellung der Platte in geschlossenem Zustand. Dem Schubkasten steht ein offenes Fach gegenüber. Ein Plädoyer für minimalen Beschlageinsatz! Der Tisch misst geschlossen 800 x 800 x 780 mm.Luise Kleideiter, Tischlerei Abitare.www.abitare-tischlerei.de

Der Schreibtisch in Esche und Linoleum ist ein formschönes Leichtgewicht und hat alles, was ein Gesellenstück braucht. Unter der Ablage ist links ein klassisch geführter Schubkasten platziert, daneben ist eine Tür in liegendem Format unkonventionell mit Zapfenbändern angeschlagen. Diana Krause, Bildungszentrum GFBM. www.gfbm.de

Mit einem massiven Stollenschrank aus selbst eingeschlagener Süßkirsche hat Florian Schmieds den mit 300 Euro dotierten Nachhaltigkeitspreis der Firma Dictum gewonnen. Die Türen sind rahmenlos aus stehendem Holz verleimt und wie eine Füllung profiliert – die Stollen bilden einen optischen Rahmen. Florian Schmieds,Bildungszentrum GFBM. www.gfbm.de

