Die Großform des Sekretärs in Erle und Linoleum ist zweifarbig als Endlosband ausgebildet. Sie wird horizontal im Sockel wiederholt. Hinter der Klappe, angeschlagen mit einem stabilen Zapfenband und mit einer Öffnungsbegrenzung in der Korpuswand versehen, vermisst man eine ebenso konsequente Gestaltung! David Sieverding, Tischlerei Collenberg, Hennef. Belobigung Gute Form Innung Köln Fotos: Stephan Geiger für dds

In dem Gestell aus Flachstahl liegen verschiebbar drei Korpusmodule in Rüster mit Schubkästen. Die aufliegende Platte aus Hainbuche ist geteilt, so können Arbeitsfläche und Abstellfläche auf zwei Ebenen verteilt werden. Paul Rübenach, Tischlerei MCM Design, Köln.

Dieses Gestellsofa in Birnbaum mit lose aufliegenden Polstern orientiert sich an skandinavischen Vorbildern aus den 1960er-Jahren. Es stellt in der Umsetzung der komplexen Geometrie – ob handwerklich oder digital – sehr hohe Anforderungen, die hier souverän gemeistert wurden. In einem weiteren Schritt könnte die Form noch skulpturaler durchgestaltet werden. Marie Klein, Tischlerei Bächer Bergmann, Köln.

Ein markanter Geselle ist dieser Schreibtisch in Kirschbaum und Linoleum. Seitlich lässt sich ein Schubladen öffnen, an den sich ein offenes Fach anschließt. Der Schiebedeckel ist über den Schubkasten bis zur Tischkante geführt und setzt sich als Inlay von der Linoleumplatte ab. Lukas Rudig, Westdeutscher Rundfunk Köln. Belobigung Gute Form Innung Köln

Der gewichtige Nähtisch in Esche präsentiert sich minimalistisch und konsequent auf seine Funktion hin gestaltet. Die 25 mm dicke Betonplatte mit eingelegter Maßskala ist gegossen und versiegelt, die Kanten sind rund geschliffen und poliert. Die drei Schubkästen laufen auf Nutleisten. Ein unspektakuläres, in sich ruhendes Möbelstück. 1500 x 1500 x 750 mm. Katharina Müller, Tischlerei Reinform, Hürth. Erster Preis Gute Form Innung Köln Fotos: Stephan Geiger für dds

Dem über Eck gefalteten, in Birnbaum furnierten Gestell aus 15 mm Multiplex stünde eine andere Platte besser zu Gesicht: Die vorhandene bildet mit stirnseitigem Schubkasten und Zargenrahmen eine selbsttragende Einheit in Nussbaum, der zum Tisch nur noch die Stollenfüße fehlen. Eine flächenbündige Einlage oder eine dünne, durch Spanten verstärkte Auflage wären eine spannende Alternative!Jost Arnold, Fenster- und Möbelmanufaktur Campinge, Köln. Fotos: Stephan Geiger für dds

Der Schmuckschrank in Filz und Weißtanne zeigt eine spannende Umkehrung von innen und außen: Die übliche Auskleidung des Inneren einer Schmuckschatulle wird hier zur selbsttragenden Außenhaut aus dem Filzwerkstoff Lansior. Das Objekt ist auf einen an der Wand montierten schwertartig auskragenden Winkel aufgeschoben und mit farbig lackierten Inbusschrauben durch die Front fixiert. Hannah Prinz, ausgebildet in den Tischlereien Dreiviertelholz und Möbelphantasie, Bergisch Gladbach. , Zweiter Preis Gute Form und Karl-Wenzler-Preis der Innung Köln Fotos: Stephan Geiger für dds

Wie man aus Plattenkompetenz und guten Ideen ein interessantes Gesellenstück zaubern kann, zeigt dieser Spieleschrank aus blauer MDF, HPL und Nussbaum. Die auch als Griff dienenden Ausfräsungen über Eck sind eine Anspielung auf das Legespiel Trionimos. Die verschiebbare Teilung des durchgehenden oberen Faches rastet in einer Lochreihe ein, der Schubkasten ist über den seitlichen Bodenüberstand in Nuten geführt. Anna-Katharina Gonzalez Silva, Zweiter Preis Gute Form Innung Köln Fotos: Stephan Geiger für dds

Die Kölner Jury 2017: Christian Schaller, Architekt, Johannes Niestrath, dds, Carola Horster, Museum für Angewandte Kunst Köln, Erik Sandoval Pickert, Möbeldesigner, Marco Hemmerling, Architekt, Hauke Schmidt, Lehrlingswart und Moderator der Jury (von links)

Der kleine Sekretär in massivem Kirschbaum setzt einen bekannten Typus mit Augenmaß um: Ein feminines Gesellenstück, das mit seiner Holzauswahl, wohldosierten Materialstärken und feiner Handwerklichkeit überzeugt. Judith Merten, Tischlerei Buchal & Krings, Köln. www-buchal-krings.deBelobigung Gute Form Innung Köln

Eschenholz, weiß lackierte MDF und braungraues Linoleum gehen bei diesem klassischen Schreibtisch in Stollenbauweise eine harmonische Verbindung ein. Kreuzüberblattete Zapfen, handgezinkte Schubkästen und die Griffkehle der überstehenden Doppel prägen als unaufgeregte Details die handwerkliche Ästhetik. Henning Dierkes, Tischlerei Profil, Dritter Preis Gute Form Innung Köln

Der gewichtige Nähtisch in Esche präsentiert sich minimalistisch und konsequent auf seine Funktion hin gestaltet. Die 25 mm dicke Betonplatte mit eingelegter Maßskala ist gegossen und versiegelt, die Kanten sind rund geschliffen und poliert. Die drei Schubkästen laufen auf Nutleisten. Ein unspektakuläres, in sich ruhendes Möbelstück. 1500 x 1500 x 750 mm. Katharina Müller, Tischlerei Reinform, Hürth. Erster Preis Gute Form Innung Köln

Dieser Schreibtisch in Esche und Stahl erhebt sich durch seine faltbare Platte und das bewegliche Trapezgestell zum Stehpult. Eine bemerkenswerte Entwicklungsleistung, die eine intensivegewerkeübergreifende Zusammenarbeit mit dem Schlosser erfordert. Carolin Nahrendorf, Schreinerei Hilfert, Köln. Belobigung Gute Form Innung Köln

Ein markanter Geselle ist dieser Schreibtisch in Kirschbaum und Linoleum. Seitlich lässt sich ein Schubladen öffnen, an den sich ein offenes Fach anschließt. Der Schiebedeckel ist über den Schubkasten bis zur Tischkante geführt und setzt sich als Inlay von der Linoleumplatte ab. Lukas Rudig, Westdeutscher Rundfunk Köln. Belobigung Gute Form Innung Köln

Dieses Gestellsofa in Birnbaum mit lose aufliegenden Polstern orientiert sich an skandinavischen Vorbildern aus den 1960er-Jahren. Es stellt in der Umsetzung der komplexen Geometrie – ob handwerklich oder digital – sehr hohe Anforderungen, die hier souverän gemeistert wurden. In einem weiteren Schritt könnte die Form noch skulpturaler durchgestaltet werden. Marie Klein, Tischlerei Bächer Bergmann, Köln.

In dem Gestell aus Flachstahl liegen verschiebbar drei Korpusmodule in Rüster mit Schubkästen. Die aufliegende Platte aus Hainbuche ist geteilt, so können Arbeitsfläche und Abstellfläche auf zwei Ebenen verteilt werden. Paul Rübenach, Tischlerei MCM Design, Köln.

