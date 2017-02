Warum sich die Mühe lohnt

Mit der Gesellenprüfung und dem dritten Preis bei der Guten Form NRW in der Tasche hat sich Georg zusammen mit seinem besten Freund einen ehemaligen Feuerwehrwagen zur fahrenden Werkstatt mit Schlafplatz und Küche ausgebaut. Damit ging es in die Schweiz und per Fähre übers Mittelmeer nach Griechenland. Der Reisehunger ist noch nicht gestillt: Über Tischler NRW ist Georg auf ein Projekt in den Bergen des Himalajas aufmerksam geworden. Aus Bausätzen entstehen hier erdbebensichere Häuser. »Mein Plan ist es, vier bis acht Wochen mitzuarbeiten und in dem Dorf am Fuße des Annapurna Massivs zu leben.« Darüber hinaus gibt es noch keinen richtigen Plan, aber die Idee, »in ferner Zukunft einen Meister zu machen.« Foto: Stephan Geiger

Als angehender Holztechniker arbeitet Jannis in der Fachschaft der Hochschule OWL und im Studierendenparlament. Kommilitonen unterstützt er als Tutor in Technischer Mathematik. Darüber hinaus ist er an einem studentischen Entwicklungshilfeprojekt für das Woodvillage Sakkoban in Ghana beteiligt, das sich um standardisierte Schulmöbelherstellung und die Nutzung der Produktionsabfälle dreht. Damit noch nicht genug: Mit seinem Projekt Spendenschwein fördern Jannis und weiter Helfer regionale Initiativen durch den Verkauf von Frühstücksbrettchen. Und das Preisgeld? »Ein Teil liegt tatsächlich noch auf der hohen Kante!« Fotos: Jannis Stadtmann

Nach ihrer mit Auszeichnung bestandenen Gesellenprüfung an den Schulen für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen ist Julia im Sommer 2016 nach Australien aufgebrochen. Dort arbeitet sie als Furniture Maker in einem kreativen Betrieb, der neben hochwertigen Möbeln auch Lichtobjekte und Soundsysteme herstellt (www.alexearl.com.au). Die Fotos zeigen Julia bei der Arbeit in Melbourne und ihr Gesellenstück. »Das Preisgeld war mir eine riesengroße Hilfe für meinen Start in Australien – Flug, Visum und die erste Monatsmiete konnte ich mir damit finanzieren!« Foto: Wolfgang Pulfer

