Jetzt aber schnell …

»Seit Anfang des Jahres bin ich zusammen mit Jürgen Bellut Geschäftsführer der Schreinerei Bellut in Beerfelden: Von meinem ehemaligen Ausbilder habe ich nun 50 Prozent der Schreinerei übernommen, was ich zu einem kleinen Teil auch dem Preisgeld zu verdanken habe … Ich arbeite mich immer mehr in die Aufgaben eines Geschäftsführers ein und es macht sehr viel Spaß. Herr Bellut wird mir noch die nächsten zwei Jahre beratend und tatkräftig zur Seite stehen, bevor ich die Firma dann komplett übernehme.«

»Im Juni werde ich mein Studium an der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch- Partenkirchen abschließen. Danach möchte ich Erfahrungen sammeln und nach ein paar Jahren als Schreinermeister mit Projektleitertätigkeit in eine Schreinerei zurückkehren. Das Preisgeld war sehr hilfreich und wurde sofort in mein Studium investiert! Mein aktuelles Projekt ist ein Stuhl mit organischen Übergängen zwischen Rückenlehne, Sitzfläche und Beinen, den ich vom Entwurf über die 3D-Zeichnung, den 3D-Druck bis zur Fertigung an der 5-Achs-CNC entwickelt habe.«

»Bei einem Kinderhilfsprojekt in Namibia habe ich nicht nur schöne Erfahrungengesammelt, aber bereichernd waren sie allemal. Aktuell arbeite ich weiter bei Wunsch-Treppen im Schwarzwald. Ich wohne in meinem Opel Blitz, der mit einem Teil des Preisgeldes finanziert wurde. Mit Schreinerfreunden aus Berchtesgaden war ich im Herbst in Portugal: Klettern, Kajak fahren und surfen. In der Algarve haben wir eine Yoga-Trainingshalle entworfen und aufgestellt. Ich möchte in Aachen Handwerksdesign studieren und den Meister machen, vorher gibt es noch ein interessantes Ausbauprojekt am Niederrhein ...«

»Seit Anfang des Jahres bin ich zusammen mit Jürgen Bellut Geschäftsführer der Schreinerei Bellut in Beerfelden: Von meinem ehemaligen Ausbilder habe ich nun 50 Prozent der Schreinerei übernommen, was ich zu einem kleinen Teil auch dem Preisgeld zu verdanken habe … Ich arbeite mich immer mehr in die Aufgaben eines Geschäftsführers ein und es macht sehr viel Spaß. Herr Bellut wird mir noch die nächsten zwei Jahre beratend und tatkräftig zur Seite stehen, bevor ich die Firma dann komplett übernehme.«

