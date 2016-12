Startschuss für den dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2017

Zum 5. Mal schreiben wir den dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung für junge Talente im Tischler- und Schreinerhandwerk aus. Am besten sofort bewerben – es lohnt sich!

Begabungen sind vielfältig – das bildet der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung in einzigartiger Weise ab. Er richtet sich nämlich gleichermaßen an inspirierte Gestalter wie an versierte Techniker, an begnadete Handwerker ebenso wie an aufstrebende Jung- und Unternehmertalente. Entscheidend ist dabei nicht, ob Ihr gerade erst mit der Ausbildung begonnen habt oder bereits mit beiden Beinen im Beruf steht: durch die inhaltliche Ausgestaltung des Preises werden Bewerbungen aus allen Phasen des Berufseinstieges angemessen berücksichtigt.

2017 geht der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung in die fünfte Runde. Gesucht werden die begabtesten Tischlerinnen und Tischler der Republik mit dem Ziel, sie in ihrer weiteren beruflichen Entwicklung zu fördern. Über die Auswahl der Preisträger und die Verteilung des Preisgeldes entscheidet eine siebenköpfige Jury aus anerkannten Persönlichkeiten der Branche. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Messe Ligna in Hannover am 23. Mai 2017 statt.

Was Ihr tun müsst? Ganz einfach: Bewerbungsunterlagen herunterladen und den Bewerbungsbogen ausfüllen. Diesen sendet Ihr dann zusammen mit Fotos oder Zeichnungen Eurer Projekte an die angegebene Adresse. Teilnehmen kann, wer am 31. März 2017 (Bewerbungsschluss) noch keine 27 Jahre alt ist.

Für Rückfragen: dds-Redaktion, Birgit Niebel, Tel.: 0711/ 7594-455, birgit.niebel@konradin.de

Der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2017 wird unterstützt von Festool, Format-4 und Ostermann.





Weitere Beiträge zum dds-Preis »