Mit dem neu entwickelten Concept Stream, einem Schmelzgerät für thermoplastische Klebstoffe, erweitert Robatech seine Baureihe Concept Linie. Ein innovatives Schmelzverfahren, eine schnelle Aufheizzeit von 16 Minuten auf 160 °C und erhöhte Bedienersicherheit verbessern den Klebeprozess. Concept Stream ist eine »Tankless«-Lösung für das Schmelzen und Fördern thermoplastischer Klebstoffe in Granulatform. Ob hoher oder geringer Klebstoffverbrauch – das auf die bedarfsabhängige Aufbereitung ausgelegte Schmelzgerät bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen industriellen Anwendungen. Herzstück des Geräts ist der innovative und kleine Hochleistungstank, konzipiert für höchste Schmelzleistung (8 kg/h). Bei kleinem Volumen ist das neue Schmelzgerät so leistungsstark wie die bisherigen Modelle des Herstellers, beansprucht jedoch deutlich weniger Platz. Dank der Melt-on-Demand-Technologie können Schmelzleistung und -menge exakt auf den Verbrauch abgestimmt werden. Durch den kontrollierten Klebstofffluss treten im System weniger Verbrennungen auf, Rückstände im Tank werden reduziert und Düsenverstopfungen weitgehend vermieden. Zudem wird die Lebensdauer des Klebstofffilters erhöht und so die Unterhaltskosten gesenkt.

Robatech GmbH

65520 Bad Camberg

Tel.: (06434) 9411-0, Fax: -22