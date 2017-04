Glänzende Schnitte

Nach dem Zuschneiden transparenter Kunststoffe war bisher das Schleifen und Polieren angesagt. Das Plattenaufteilkreissägeblatt BrillianceCut von Leitz erzeugt Fertigschnittqualität in Acrylglas (PMMA) oder Platten aus Polycarbonat (PC).

Drei Arbeitsgänge galten bislang als obligatorisch, sollten Acrylglas (PMMA) oder Platten aus Polycarbonat (PC) bearbeitet werden: Zuschneiden, Schleifen sowie Polieren oder Flämmen. Nun können Anwender auf das Schleifen verzichten. Die neu entwickelten »BrillianceCut« Kreissägeblätter von Leitz machen es möglich. Bei der PMMA- und der PC-Bearbeitung liefern sie Schnittflächen in Fertigschnittqualität sowie ausbruchsfreie Schnittkanten. Das bestätigten Leitz-Kunden, die BrillianceCut im Vorfeld der Markteinführung unter Alltagsbedingungen getestet haben. Die Ingenieure bei Leitz haben eine Schneidengeometrie entwickelt, die genau auf diese Werkstoffe abgestimmt ist. Neue Laserornamente, ausgefüllt mit einer speziellen Dämpfungsmasse kommen im Stammblatt zum Einsatz. BrillianceCut gehört damit zur Excellent-Familie von Leitz und teilt mit ihr alle guten Eigenschaften: Eine von Haus aus höhere Stabilität und Laufruhe, eine bessere Schnittqualität und geringere Lärmemissionen bei der Bearbeitung. Ideale Ergebnisse liefern die Kreissägeblätter speziell beim Zuschnitt von PMMA- und PC. Gut schneiden sie aber auch weitere Kunststoffen und Verbundwerkstoffe. So fühlten Anwender den neuen Kreissägeblättern von Leitz auf den Zahn, testeten sie an PA, PVC, HPL, Alucobond sowie einigen polymergebundenen Materialien, wie zum Beispiel Corian – und attestierten den PMMA- und PC-Spezialisten veritable Allrounder-Qualitäten.

Die BrillianceCut-Kreissägeblätter sind in den Durchmesservarianten 350, 380, 400 und 450 mm für alle gängigen Plattenaufteilsägen ab Lager zu haben. Für Anwender, die mit selteneren Maschinen arbeiten, bietet Leitz Spezialanfertigungen seiner neuen Kreissägeblätter an.

Leitz GmbH & Co. KG

73447 Oberkochen

Tel.: (07364) 950-0, Fax: -662