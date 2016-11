Nur Karl Brück vertreibt jetzt in Deutschland die Präzisionsbohrer, Dübelfräser und Kreisschneider des Schweizer Werkzeugherstellers Zobo.

alleiniger, lizenzierter Vertriebspartner in Deutschland für die Präzisionsbohrer, Dübelfräser sowie Kreisschneider der Schweizer TTS Zobo AG ist seit 1. September 2016 die Karl Brück Nachf. GmbH in Freudenberg. Ob schräg oder gerade Bohren – die Zobo-Bohrsysteme stehen für Bohren ohne Grenzen. Ob Tischler, Schreiner, Treppenbauer, Orgelbauer, Schiffsbauer, Zimmerer, Fertig- oder Holzhausbauer und viele mehr – viele Branchen nutzen bereits die einmalige Schweizer Präzision der verschiedenen Bohrsysteme von Zobo mit diversen auswechselbaren Zentrierspitzen, Zentrierbohrern, Verlängerungen sowie die große Produktrange von zehn bis 200 mm Durchmesser in Millimeterabstufung. Für spezielle Anwendungen fertigt der Spezialist sogar Sondergrößen mit 1/10 mm Genauigkeit. Die Bohrer sind für einen sehr vielseitigen Einsatz u. a. für Weichholz, Hartholz, Multiplex, Spanplatte, Corian, Acrylglas, Aluminium oder Alucobond lieferbar. Weiter umfasst das Programm Dübelfräser für den Holzbau. Präzise Fräswerkzeuge sorgen für tragfähige Dübelverbindungen. Dabei ist ein sicheres Arbeiten mit handgeführten Bohrmaschinen möglich. Präzision bietet das Treppenbohrgerät. Winkelrahmen sind mit eingebauter Wasserwaage einfach, präzise und stufenlos einstellbar bis +/- 65°. Ein stufenlos einstellbarer Anschlagring sorgt für exakte Bohrtiefen. Das Ergebnis sind ausrissfreie Schnittkanten auch an sehr empfindlichen Oberflächen. Für den Holzhausbau bietet Zobo einen Präzisions-Bohrständer. In Kombination mit den Bohrsystemen 2 und 3 und den Messerscheiben 1 und 2 sind sowohl winkelgenaue Bohrungen in Platten, Balken oder Ligno-Trend-Wänden wie auch präzise Durchbohrungen für Installations- und Lüftungsrohre bis Ø 130 mm möglich.

