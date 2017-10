Fünf komplett neue Bände, über 60 000 Artikel auf rund 8000 Seiten und mehrere Tausend Neuheiten. Das alles beinhaltet der neue Katalog SortiLog von Opo Oeschger. Damit setzt das Schweizer Familienunternehmen erneut einen Akzent in der Branche. Das Nachschlagewerk wurde erfolgreich überarbeitet und präsentiert sich in fünf Bänden: Möbel- und Küchenbeschläge, Tür- und Baubeschläge, Werkzeuge und Befestigungstechnik sowie neu: Beleuchtung und Schiebetür- sowie Glas- und Metallbaubeschläge. Die Helfer bei der täglichen Arbeit eines Schreiners sind somit komplett und uptodate. Anzumerken ist, dass Opo dieses geballte Wissen jedem Betrieb kostenlos zur Verfügung stellt, unabhängig ob ein spezifischer Band oder die ganze Serie in fünf Bänden. Die druckfrischen Bände können ab sofort entweder über die Website von Opo Oeschger oder per Mail an opo@opo.de bestellt werden.

OPO Oeschger GmbH

78056 Villingen-Schwenningen

Tel.: (07720) 8584-0, Fax: -77

www.opo.de